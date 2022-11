Settimana densa per diverse squadre d’eccellenza, domani si gioca l’andata dei quarti di finale di coppa Italia, nel week end spazio alla decima giornata di campionato. Sette società del massimo torneo regionale, eccezion fatta per il Ripalimosani, unica rappresentante superstite nella final eight di coppa, proveniente dal campionato di promozione. Vetrina elitaria per i gialloblu di mister Bentivoglio che ospiteranno al Vitantonio il Campobasso 1919, squadre in campo con calcio d’inizio alle 14.30. Il quadro si completa con il derby Venafro – Isernia, Aurora Alto Casertano – Bojano e un altro derby, questa volta basso molisano, tra Turris e Campomarino. Domani gara 1, il ritorno è previsto mercoledì 23 novembre, esattamente tra due settimane. Possibile una turnazione ponderata per far largo a qualche pedina che sta trovando meno spazio in campionato, si entra nella fase decisiva della coppa, un obiettivo importante per le squadre che vanno per la maggiore ma anche per quelle società che vogliono regalare un trofeo alle proprie comunità.

In merito alla giornata andata in archivio, l’Isernia ha superato ampiamente l’Aurora Alto Casertano. Quattro a uno il finale per i biancocelesti che scavalcano i campani in classifica e restano a tre lunghezze dal Campobasso. C’era curiosità per valutare la forza dell’Aurora al cospetto di una big del torneo, la squadra di mister D’Ovidio, dopo un buon primo tempo chiuso in svantaggio di una rete, è crollata sotto i colpi di Panico e compagni nella ripresa. L’Isernia ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere la vera antagonista del Campobasso, i biancocelesti attendono la sfida prevista domenica proprio tra i casertani e i rossoblu di mister Di Meo, con la testa rivolta alla doppia sfida con il Venafro entrambe le volte sul sintetico del Marchese del Prete, domani in coppa, sabato in campionato. Nessun problema per il Campobasso, netto cinque a zero casalingo contro la Virtus Gioiese, con doppietta di Ripa e reti di Lombari, Tizzani e Vanzan. I rossoblu si preparano per un periodo importante, doppio impegno di coppa a parte, il calendario pone in sequenza Aurora Alto Casertano, Venafro e Guglionesi prima di un finale in discesa. L’impegno di domenica in casa dei campani può essere decisivo per distanziare in modo praticamente definitivo una diretta concorrente per la promozione in serie D.