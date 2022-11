L’annosa questione delle strisce blu a Isernia approderà anche in Consiglio comunale in occasione delle discussioni sulle proposte di modifica del piano urbano del traffico. Il tema è sempre lo stesso, la contesa tra Amministrazione comunale e società “A.J. Mobilità” sulla gestione dei parcheggi a pagamento. Nei piani della giunta di Palazzo San Francesco la volontà di eliminare definitivamente le strisce blu, tagliando fuori il gruppo privato. Un passaggio difficile rallentato dalla presenza di plichi di carte bollate scambiati tra le due parti. Di recente, l’atto di indirizzo della giunta per la nomina di un legale esperto in diritto amministrativo per affrontare la vicenda giudiziaria.

Nomina che ha suscitato qualche malumore tra i cittadini. Perché pagare un altro professionista se c’è già una struttura legale interna al Comune? Volontà dell’Amministrazione sarebbe quella di ottenere dalla nuova figura un parere a supporto dell’intero iter giuridico, lasciando al personale comunale il lavoro sull’opposizione al decreto ingiuntivo presentato da “A.J. Mobilità”. Una volta ottenuto, il parere legale approderebbe in discussione in Consiglio comunale. Sul piano decisionale due diverse possibilità. Un accordo bonario tra le parti oppure una soluzione in auto-tutela del Comune con la revoca della concessione dei parcheggi alla società privata. Qualora si verificasse quest’ultima ipotesi, l’Amministrazione dovrebbe corrispondere ad A.J. Mobilità un indennizzo quantificato in base a quanto dato e quanto avuto nella gestione del servizio. Stando a quanto si apprende, la società avrebbe chiesto al sindaco Piero Castrataro di garantire la continuità occupazionale dei vigili in carico all’azienda. Una proposta a cui il primo cittadino si sarebbe opposto. Il Comune si troverebbe, infatti, a fare i conti con i limiti sulle assunzioni per una pubblica amministrazione che prevedono, ovviamente, concorsi pubblici. Per il momento, quindi, appare ancora lontano un accordo tra le parti. L’Amministrazione, però, vorrebbe archiviare la questione entro Natale. E proprio per questo motivo starebbe scalpitando per portare la discussione sulle strisce blu in tempi stretti nell’assise pubblica di Palazzo San Francesco.