A volte succede ed è successo. Quello che a inizio legislatura appariva come un dialogo tra Galileo e l’Inquisizione, oggi è realtà. Il Movimento 5 Stelle e il Presidente della Regione Donato Toma convergono sul tema della disciplina dei rapporti tra pubblico e privato in Sanità. Per Greco è Toma che è andato verso le posizioni del Movimento.

Per Michele Iorio, invece, quella andata in scena oggi è la rappresentazione di come il facile diventi difficile attraverso l’inutile. Un Consiglio che a suo giudizio rappresenta l’ennesima perdita di tempo. Il Pos va ritirato e reimpostato, dai 5 stelle sempre le solite iniziative trite e legislatura al capolinea. Questo il giudizio netto dell’ex governatore.

Giudizio politico e tecnico ribaltato quello di Toma. Sono i 5 stelle che, dice per incisa hanno contrastato la sua nomina, ad essersi spostati verso le sue posizioni.