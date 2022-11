Ogni anno, ad ottobre si festeggia il “Giorno del Dono” e c’è chi ha approfittato di questa occasione per il bene del prossimo e della comunità.

È accaduto in un piccolo paese di collina della provincia di Campobasso, Gambatesa. Destinatari del dono i bambini che frequentano la Scuola dell’infanzia del paese che grazie alla sensibilità e all’attenzione di un privato cittadino, Domenico Mucci (già presidente del Consorzio Utilità Sociale, che gestisce strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche in Molise e Puglia, una di queste situata proprio a Gambatesa). Gli è bastato uno sguardo verso la triste e vuota area verde della scuola per condurre la sua mente e il suo cuore verso un gesto che avrebbe riempito di colori e di meraviglie quel luogo. Ha così deciso do donare un sorriso ai piccoli abitanti della comunità, creando una accogliente area gioco, acquistando a proprie spese scivoli, dondoli, casette e molto altro ancora per fare giocare i bambini in tutta sicurezza.

D’altronde Mucci non è nuovo a gesti di questo tipo: il suo animo altruista è arrivato fino in Africa dove, grazie a lui, sono stati realizzati tre pozzi per l’approvvigionamento di acqua.