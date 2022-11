Se si usa l’aggettivo bionda, in Molise, il rimando alla birra è quasi sempre inevitabile. Anche il popolare gruppo social del Calcio cavallo ci ha costruito un fortunato video che la scorsa estate ha spopolato sul web.

E se all’aeroporto di Cancun il simbolo più evidente è la Corona, nei nostri paesi la bottiglia Forst è una vera e propria icona.

Il consumo della birra, stando alle ultime statistiche, supera di gran lunga quello del vino, in recupero negli ultimi anni.

Ma il caro energia si sta per abbattere anche su questo settore. L’allarme lo ha lanciato la Coldiretti, secondo cui i costi della birra sono aumentati negli ultimi mesi, propri a causa degli aumenti di gas e corrente elettrica, del 200 per cento.

A risentirne sono soprattutto i birrifici artigianali, triplicati in Italia negli ultimi dieci anni che superano la quota record di 1085 realtà nel 2022 che fanno volare le esportazioni del +12%.

Oratino, San Massimo, Ripalimosani, Cantalupo sono solo alcuni paesi in cui la birra auto prodotta è diventata una realtà. Un successo imprenditoriale che ora potrebbe essere compromesso dai prezzi al consumo che rischiano di schizzare in alto, come per altri prodotti.

Oltre all’energia, la Coldiretti segnala un più 45 per cento per gli imballaggi al più40 per cento per le bottiglie, mentre le lattine hanno segnato 10 per cento, i tappi più 22 per cento, i fusti di plastica più 23 per cento. Di questo passo la passatella nei cento comuni molisani, presto sarà come sciabolare champagne al twiga.