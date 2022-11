Archiviate le elezioni politiche in Molise si guarda alle Regionali di primavera 2023. Nel 2018 si votò il 22 aprile e verosimilmente intorno a quella data i molisani saranno chiamati a scegliere il Presidente della Regione, al massimo entro la metà di giugno, considerando la norma regionale che attribuisce al governatore la facoltà di stabilire la data in un arco di tempo che va da 60 giorni prima a 60 giorni dopo il termine di scadenza naturale del mandato. E’ anche probabile l’accorpamento con le Comunali entro maggio/giugno. Nella nostra regione si voterà in 13 comuni: 9 in provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia. I centri più grandi sono Venafro, Larino, Guglionesi e Vinchiaturo.

Sarà una partita lunga e le forze in campo hanno già iniziato a muoversi. Importanti saranno alleanze e accordi.

In una intervista oggi su Avvenire il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha detto che domani farà l’appello alla partecipazione che è la prima tappa formale del percorso congressuale. In sostanza vuole contare i suoi, ma vedere anche quanti sono interessati ai temi del centrosinistra, ponendo come termine gennaio. Letta si è in particolare soffermato sulle regionali e il tema accordi, che tiene banco anche in Molise, con le tensioni tra Pd e 5 Stelle: “Le elezioni regionali nel 2023 sono quattro: Friuli, Lombardia, Lazio e Molise – ha detto Letta nell’intervista su Avvenire – e sono quattro situazioni completamente diverse tra loro. Non è immaginabile uno schema calato da Roma su questi quattro territori. Questo lo posso dire con tutta la forza che ho – ha concluso – e saranno i gruppi dirigenti regione per regione a valutare le situazioni a livello locale”. Insomma Letta in Molise passa la palla all’attuale segreteria, che con Vittorino Facciolla al timone, salvo colpi di scena interni, dovrebbe traghettare il partito fino alle elezioni.