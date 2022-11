Il Piano Operativo Sanitario 2022-2024 è al centro del dibattito politico ma anche tra gli addetti ai lavori, i cittadini, le associazioni. Dopo che il Governatore/Commissario Toma lo ha reso pubblico, non sono mancate le polemiche e i distinguo, pure da parte dei sindaci, che hanno espresso la propria posizione in Conferenza e in altre occasioni.

Domani alle 9:30 è stata convocata la seduta monotematica del Consiglio regionale sull’adozione del Pos come richiesto dai consiglieri del Movimento 5 stelle Greco, Primiani, De Chirico, Manzo, Fontana e Nola.

Due le mozioni sulle quali l’assemblea si confronterà e si annuncia un dibattito vivo, considerate le posizioni contrastanti anche all’interno della maggioranza. Infatti una è a firma dei consiglieri Iorio, Micone, Cefaratti e Romagnuolo che hanno formalmente chiesto a Toma di revocare il Piano. Qualora ciò non accada incombe l’ombra della mozione di sfiducia, come dichiarato.

L’altra mozione è a firma 5 stelle. Un Consiglio nel quale è interessante vedere come agiranno le forze in campo, considerati gli ultimi sviluppi.

Intanto il Coordinamento dei Comunisti del Molise sul tema Pos chiede la mobilitazione per contrastare un atto che definisce scellerato con tagli indiscriminati alla sanità pubblica e ha organizzato una giornata di lotta proprio domani dalle 10:30 davanti al Consiglio regionale. “E’ ora di fare pressione – ha spiegato il coordinamento – per fare in modo che il Piano sia subito ritirato e riscritto in modo condiviso con i soggetti interessati, tenendo presenti le reali necessità del nostro territorio, senza scelte dall’alto”.