E’ stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi a Venafro, Asia Altobelli, 16enne di Civitacampomarano della quale si erano perse le tracce dalla tarda mattinata di ieri a CAMPOBASSO. La giovane era arrivata in autobus nel capoluogo dove frequenta un corso di formazione ma non aveva poi più fatto ritorno a casa ed era stata avvistata mentre saliva su un pullman sostitutivo delle Ferrovie dello Stato. I familiari hanno dato l’allarme e sono così scattate le indagini della Polizia mentre la Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Dopo che, nella mattinata di oggi, è stata divulgata la foto della 16enne, alla Polizia è arrivata una segnalazione sulla presenza della giovane nei pressi della stazione di Venafro. La ragazza sta bene ed è stata subito sentita dagli agenti per capire i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi.