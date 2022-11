Il bollettino Asrem con i dati Covid in Molise. C’è una vittima: un uomo di 66 anni di Casacalenda che era ricoverato in Malattie infettive, reparto dove si registra anche un nuovo ricovero.

I positivi riscontrati sono 67 su 479 tamponi refertati. Tasso di positività al 13,9%. Non ci sono guariti. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 7 dei quali 2 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 4511.