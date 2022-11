“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. Perché la lettura è un’immortalità all’indietro“. Le parole di Umberto Eco danno il senso della bellezza della lettura, perchè leggere è superare limiti fisici, allenare la mente, esplorare, imparare, scoprire, sognare. Un buon libro è medicina per l’anima. Lo sanno bene i tre giovani che hanno deciso di aprire una libreria indipendente, senza legami con gruppi editoriali, nel cuore di Campobasso, in Via Vittorio Veneto. Una sfida, in un momento in cui le librerie chiudono, animata dalla loro passione per la lettura.

hanno partecipato a un bando pubblico, Resto al Sud e supportati da Librerie Coop Molise hanno aperto la libreria “Risguardi -Libri e dintorni”. Un progetto sperimentale, il primo in assoluto in Italia. “Libri di qualità, un reparto per bambini e uno dedicato anche alla musica” hanno spiegato Giuseppe Di Carlo, Carmen Lalli e Ilaria Gallace, che gestiscono la struttura dove ci sono anche delle sedute recuperate dall’ex teatro Ariston del capoluogo.

Oggi internet guida la maggior parte delle nostre scelte negli acquisti, in modo immateriale. Un mondo virtuale con i suoi indubbi vantaggi. Ma passeggiare tra gli scaffali di una libreria, sentire l’odore delle pagine, ascoltarne il fruscio sfogliandole, andare a sensazione nella scelta di un volume, non ha paragone per chi ama leggere. Il peso materiale della cultura passa anche attraverso questi piccoli gesti che in una libreria sono sempre possibili, e hanno un che di delicatamente poetico.