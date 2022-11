Potrebbe essere il maltempo, la pioggia battente, la causa del pauroso incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla Trignina, vicino allo svincolo di San Giovanni Lipioni, in territorio di Castelguidone. Due i mezzi coinvolti: un tir che trasportava argilla e che viaggiava in direzione San Salvo ed un furgone di una ditta di elettrodomestici che proveniva dalla direzione opposta, diretto verso Trivento. L’impatto è stato violento al punto da far finire il mezzo pesante nella scarpata mentre il furgone si è ribaltato, terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Feriti i conducenti dei due mezzi: si tratta di un uomo di 58 anni di Spinete che era alla guida del camion, mentre il conducente del furgone ha 32 anni ed è di San Salvo. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo che è stato estratto dalle lamiere, grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Vasto e Campobasso,e trasportato all’ospedale San Pio di Vasto con fratture multiple. Qualche contusione per l’uomo di Spinete. Sul posto i carabinieri di Celenza sul Trigno e Atessa, oltre ai sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, grazie anche all’utilizzo di una gru utilizzata per recuperare il tir finito nella scarpata e per pulire la strada, sulla quale si è riversata parte dell’argilla trasportata dal Tir. Disagi alla circolazione, deviata sulla viabilità secondaria.Spetterà alle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, stabilire l’esatta dinamica e le cause dello scontro. L’incidente si è verificato a poca distanza dal luogo in cui, lo scorso 26 agosto, perse la vita l’attrice agnonese Paola Cerimele.