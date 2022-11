Ospite del nuovo incontro con i cittadini di Venafro del “Laboratorio 86079”, dopo quelli già organizzati in precedenza, sarà l’arch. Luigi Viscione.

Problemi quotidiani che si ripercuotono sulla viabilità, sulla mancanza di piazze e spazi aggregativi, sull’assenza di edifici scolastici adeguati ai tempi moderni, sulla totale mancanza di aree pedonabili e piste ciclabili sono generati – evidenzia Laboratorio 86079 – dal disordine in cui si è sviluppata la città di Venafro negli ultimi 30-40 anni.

Le Amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni hanno sempre promesso grandi rivoluzioni in materia urbanistica ma sostanzialmente – secondo i promotori dell’incontro con i cittadini – nulla è cambiato in meglio.

Ed allora, ed è questa la proposta, bisogna avere il coraggio di prendere iniziative mirate al bene collettivo, che sappiano porre rimedio alle brutture degli anni passati.

“In questi anni – fanno presente i componenti del “Laboratorio 86079” – ci saremmo aspettati la riapertura di un dibattito serio e partecipato sulla necessità di elaborare un piano regolatore, fermo agli anni ’70, in grado di disciplinare la pianificazione urbanistica a livello comunale, localizzando servizi e infrastrutture destinate ai cittadini, dividendo il territorio comunale in zone omogenee per caratteristiche. Ma probabilmente il tema non era prioritario per chi ha amministrato e amministra ancora oggi”.

Per questo, oltre ad analizzare le problematiche dell’urbanistica a Venafro, si ascolteranno le “voci” dei cittadini, al fine di elaborare una proposta, per il futuro, innovativa ed in grado di portare a soluzione i problemi.