La Assel con agenzia Agorà società cooperativa sociale ha indetto due avvisi pubblici, uno rivolto ai beneficiari del reddito di cittadinanza per il reclutamento di ventisei tirocinanti della durata di cinque mesi. I destinatari devono essere residenti in questi comuni: Casalciprano, Castelbottaccio, Baranello, Fossalto, Ferrazzano, Lucito, Limosano, Molise, Montagano, Oratino, Petrella, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo, Campobasso, Ripalimosani, Busso, Fossalto, San Biase, Sant’angelo Limosano, Castropignano, Lucito, Mirabello Sannitico e Salcito. Lo sportello per il ricevimento delle domande è aperto: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.00. L’altro avviso è rivolto a società pubbliche e private per la candidatura in qualità di soggetto ospitante di 25 tirocinanti beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per ulteriori informazioni clicca qui: https://ambitosocialecb.it/