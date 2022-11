“Ho urtato qualcosa, era buio. Non ho ben capito cosa sia successo” sarebbero queste le parole riferite agli inquirenti dal giovane motociclista di Venafro che il 1° novembre avrebbe investito Paolo Marchesani, l’uomo di 48 anni, residente a Colli a Volturno, deceduto all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il ragazzo di 20 anni viaggiava lungo la statale 158 in direzione Venafro seguito dal padre, in sella a un’altra moto, quando all’altezza del distributore di benzina avrebbe colpito Marchesani che in quel momento stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il motociclista sarebbe caduto a terra nell’urto, si sarebbe rialzato per fuggire senza soccorrere la vittima. Il giovane è ora indagato per omicidio stradale, mentre il padre per omissione di soccorso. Nelle indagini dei Carabinieri i filmati della telecamera del distributore e i pezzi di plastica del faro della moto ritrovati a terra a dare un impulso decisivo. Intanto, oggi sul corpo di Paolo Marchesani l’autopsia che servirà agli inquirenti per far luce sui contorni ancora oscuri della vicenda.

A procedure mediche ultimate, la salma dovrebbe far rientro a Colli. Funerali fissati domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Leonardo.