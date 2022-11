La pioggia ha impedito il consueto corteo da piazza Pepe a Piazza della Vittoria a Campobasso per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Al Monumento ai Caduti l’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro da parte dei vertici di Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Prefettura e con loro anche quelli di Polizia, Regione, Comune, Provincia.

I militari schierati con le associazioni combattentistiche e d’arma. Poi, nella Sala della Costituzione la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Messaggi di pace e per ribadire il riuolo fondamentale delle forze armate nel passato, nel presente e nel futuro come presidio di cooperazione internazionale e rispetto dei valori democratici.

“Oggi siamo qui anche per ribadire, forte, il messaggio di pace, conquistata grazie anche al sacrificio di militari” ha detto Elvira Nuzzolo, Vicario del Prefetto di Campobasso. Un lungo percorso, dal 1918 ad oggi quello delle forze armate – è stato sottolineato – per garantire e consolidare la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Oggi noi continuiamo a ribadire questi valori anche in campo internazionale con le nostre missioni di pace” hanno detto i rappresentanti di Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Durante la cerimonia consegnata dal Vicario del Prefetto Elvira Nuzzolo la bandiera nazionale all’istituto Commprensivo Barone di Baranello, plesso scolastico di Castropignano. Oggi, per l’occasione, la possibilità di visitare a Campobasso le sedi del Comando regionale dell’Esercito, di quello della Guardia di Finanza, del Comando provinciale dei Carabinieri e la caserma della Capitaneria di porto di Termoli.