Ottava giornata nel torneo di A2, turno esterno per il Cln Cus Molise contro gli Hornets Roma. Presso il circolo sportivo di Villa De Sanctis nella capitale, i ragazzi di Sanginario cercano il primo acuto esterno. Settimo posto, una gara in meno, due vittorie e quattro pareggi per i cussini, imbattuti in questo avvio di campionato. Una gara che si preannuncia molto combattuta, strano ma vero le due squadre sono appaiate a dieci punti con le stesse gare giocate e gli stessi numeri sia in termini di gol fatti che subiti. Equilibrio totale tra i due roster alla ricerca di punti per allontanare la zona calda della classifica e restare incollati ai play off. Gli Hornets (dall’inglese “calabroni”, un chiaro riferimento agli Charlotte Hornets squadra militante nell’NBA di proprietà della leggenda della palla a spicchi Michael Jordan) possono contare in particolare sull’esperienza del laterale Mirko Medici e sulla classe dell’argentino Lucas Mejuto, già avversario dei cussini gli anni scorsi con altre maglie, autore di ben sette centri in campionato. Sanginario cerca il classico colpaccio, una costante del Cus in questi anni di militanza nei tornei nazionali, una vittoria corsara che possa far compiere il salto positivo in classifica. Infine, in merito al recupero contro l’Ecocity Genzano, la divisione calcio a 5 ha stabilito che la sfida del Palaunimol si giocherà mercoledì 23 novembre con calcio d’inizio alle 21.

Quarta giornata in C1 regionale, turno di campionato in programma domani pomeriggio, in seguito, sabato prossimo 12 novembre, spazio alle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la ripresa del torneo regolare fissata il 19 novembre. Alla palestra Sturzo, lo Sporting Campobasso riceve il Monacilioni. Le due squadre sono appaiate a sei punti in classifica, con i rossoblu che hanno già osservato il turno di sosta previsto da calendario. La squadra di coach Pietrunti cerca il successo interno dopo l’ottima prova di Bojano, un successo netto e convincente. Trasferta insidiosa per la Chaminade a Montagano, i rossoblu di patron Scarnata cercano continuità in seguito ai tre punti ottenuti contro il Caraceno. Infine la capolista Miranda, che viaggia a punteggio pieno, sarà ospite dell’Aesernia nel più classico dei derby.