Dare continuità ai risultati e proseguire nel momento positivo che ha contraddistinto l’inizio di stagione. Il Circolo La Nebbia Cus Molise di scena domani al Pala Levante (inizio fissato alle ore 15) per affrontare gli Hornets, vuole allungare la serie positiva. La prova offerta contro il Prato ha dato ulteriore fiducia e confermato le qualità di un gruppo attualmente imbattuto nel girone B di serie A2. A presentare la sfida è Nathan Zimbabwe De Oliveira Simao, classe 2001, autore della prima rete in campionato negli ultimi 40’.

Martedì è arrivata una vittoria importante contro il Prato. Soddisfatto? “Sì, abbiamo ottenuto una grande e importante vittoria. Siano contenti del risultato acquisito contro una squadra che era reduce dall’affermazione con la Lazio. Siamo stati bravi nell’approccio e a tenere sempre alta la concentrazione”. Il tuo gol del 3-1 ha indirizzato in maniera decisa la sfida. Sei d’accordo? “Penso di sì, è stato un gol decisivo nella partita perché dopo la terza marcatura il Prato ha optato per il gioco a cinque e noi ne abbiamo approfittato arrotondando il risultato a nostro favore”. Siete partiti con il piede giusto in questa stagione. Dove vuoi arrivare? “Prima di tutto, ringrazio Dio per l’inizio di questa stagione, sono molto contento di aver aiutato la squadra in una partita importante e mi sento molto felice e motivato. Voglio crescere e migliorare ogni giorno”. Il carattere e la grinta hanno caratterizzato l’avvio di campionato. Quali possono essere gli obiettivi? “Con la determinazione che contraddistingue sempre la nostra squadra, sia negli allenamenti che in partita, possiamo fare un’ottima stagione, regalare e regalarci delle bellissime soddisfazioni”. Domani in casa degli Hornets vi attende un’altra gara dura. Sei d’accordo? “Sì, abbiamo un’altra battaglia davanti, una squadra forte. Il nostro pensiero è sempre quello di vincere la partita rispettando il nostro avversario. Sappiamo che non sarà facile ma ce la metteremo tutta per portare a casa altri tre punti”. Sei alla tua prima esperienza in Italia. Come ti trovi a Campobasso con il Cln Cus Molise? “Sto bene e sono molto felice nella mia prima esperienza in Italia. A Campobasso e con il Cln Cus Molise mi trovo molto bene: sia con i giocatori che con la società. La città è molto bella e accogliente”. Arbitri – Dirigeranno l’incontro i signori Elia di Pisa e Landi di Prato. Il cronometrista sarà Cattaneo di Civitavecchia.