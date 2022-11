Bilancio più che positivo per la campagna olearia nel territorio triventino. Qualità e quantità sono andate ben oltre le attese per questa annata olivicola 2022, a farlo sapere è il referente di un antico frantoio di Trivento, “in merito alla produzione, siamo a circa il 40% in più rispetto alla precedente annata – riferisce Nicola Pavone – mentre per quanto concerne la resa, siamo ad una media di 17/18 litri per quintale di olive. Grazie all’ubicazione degli impianti olivicoli del territorio trignino, parliamo di quote collinari, siamo stati preservati dall’attacco della mosca, tant’è che la qualità del prodotto è davvero molto alta, con un’acidità non superiore al 3%. Un bilancio più che positivo – aggiunge Pavone – anche in considerazione dell’aumento del prezzo dell’olio, che si attesta intorno alle 9/10 euro a litro, a vantaggio dei produttori che si sono visti aumentare i costi di produzione: a Trivento il costo al quintale della molitura è stato contenuto e non supera i 18 euro a quintale”.