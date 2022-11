Rimesso in libertà l’anziano di Pescopennataro che nei giorni scorsi era stato arrestato per evasione dai domiciliari ed era finito in carcere. L’uomo, che a maggio scorso era stato destinatario di una misura cautelare per aver accoltellato il nipote, si è visto revocare tutti i provvedimenti restrittivi a suo carico dopo che il giudice ha accolto le istanze del suo avvocato, Francesco Del Basso. Il 76enne era uscito di casa per andare ad Agnone per una visita medica, a causa dei suoi problemi di salute, e sulla via del ritorno, mentre aspettava l’autobus, si era fermato a fare la spesa. Per questo era finito di nuovo in carcere.