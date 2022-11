Il giovanissimo driver Promox Gabriele Recchiuti è pronto per la finale di Coppa Italia Rally Aci Sport 2022 al Rally Lazio Cassino-Pico. Qui sarà tra quanti saranno in lizza per il Trofeo PIRELLI ACCADEMIA 2022 per la classe R2B. Dopo la bella prova al ‘Rally del Gargano’ in cui ha messo in mostra il suo talento e le doti di crescita, tecnica e sportiva, ancora una volta insieme al suo fidato navigatore, il padovano Nicolò Lazzarini, è pronto ad affrontare questa finale con entusiasmo e determinazione. Da segnalare che la vettura del giovanissimo driver è meno performante dei diretti competitor di classe, essendo la vintage Peugeot 208 Rally 4, aspetto che renderà più significativa la sua prestazione sportiva. L’equipaggio Promox è così pronto a lanciarsi con determinazione lungo le sette prove speciali del prestigioso rally con la voglia di conquistare questo ambito trofeo. Sempre sotto l’egida sportiva della RO RACING, si parte nel primissimo pomeriggio di domani da Cassino con il ‘la’ alla prima prova cronometrata. Arrivo e premiazioni sono previsti sempre a Cassino, ma al sabato.

Fonte: Ufficio stampa