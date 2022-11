Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, circa due milioni di euro alla città di Trivento per le infrastrutture. Con una nota alla cittadinanza, il sindaco Pasquale Corallo comunica i finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR. “La Città di Trivento è destinataria, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” di ben due finanziamenti: il primo pari ad euro 1.115.000,00 per la realizzazione di una nuova struttura, da destinare ad asilo nido, sull’attuale edificio utilizzato come rimessa mezzi comunali ubicata al Centro Polifunzionale in Corso Beniamino Mastroiacovo. L’ultimazione di questo intervento permetterà, finalmente, il completamento dell’intero Centro Polifunzionale la cui costruzione fu avviata nel 2005. Il secondo finanziamento, pari ad euro 511.200,00 per lavori di ampliamento ed adeguamento impiantistico e funzionale della Scuola Materna in Via Acquasantianni. Questo intervento permetterà, finalmente, di avere in Trivento un unico e grande edificio per la Scuola dell’Infanzia. Altresì, si rende noto che la Città di Trivento è destinataria anche di ben tre finanziamenti per la progettazione esecutiva: di euro 85.100,00 per la progettazione Strada Fondovalle Rivo/Ponte Codacchio; di euro 124.096,00 per la progettazione della messa in sicurezza del Versante Ovest Scalinata San Nicola; di euro 72.150,00 per la progettazione/mitigazione dei fenomeni gravitativi che interessano l’abitato di Contrada Codacchio. Successivamente alla presentazione di tali progetti esecutivi seguirà il finanziamento di tutte le tre opere indicate. Si è, anche, in attesa che vengano approvati ulteriori finanziamenti richiesti nell’ambito del PNRR quali progetti sulla viabilità delle contrade, sul sociale e sull’efficientamento energetico”.