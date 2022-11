Anche la diocesi di Campobasso-Bojano aderisce alla marcia della pace in programma sabato sera a Roma. “Condividiamo in pieno – fa sapere la diocesi guidata da monsignor Giancarlo Bregantini – gli obiettivi specifici della giornata: chiedere il cessate il fuoco fra Russia e Ucraina, l’avvio di un negoziato, la messa al bando delle armi nucleari ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre”. Per questo, in concomitanza con la marcia nella capitale, ci sarà un momento di preghiera proprio sabato 5 novembre, alle 19, nella chiesa della Libera a Campobasso.