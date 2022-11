Svolta nelle indagini sui pirati della strada che, martedì scorso, hanno investito in due distinti incidenti un anziano di 72 anni di Venafro e Paolo Marchesani, l’uomo di 48 anni di Colli a Volturno deceduto all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno individuato gli uomini ritenuti colpevoli dei due incidenti. Stando a quanto si è appreso, sarebbe stato un giovane motociclista di Venafro a investire Paolo Marchesani.

Il ragazzo, caduto a terra nell’impatto, si sarebbe rimesso in sella senza fermarsi a prestare soccorso. Per questo dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Dietro di lui, su un’altra moto, suo padre, fuggito allo stesso modo. Ora è indagato per omissione di soccorso. Stando a quanto riferito dalla Procura di Isernia, il giovane che avrebbe investito Marchesani ha reso dichiarazioni spontanee sull’accaduto ai militari della caserma di Venafro.

Indagini andate a buon fine anche per quanto riguarda l’incidente avvenuto in centro a Venafro. I Carabinieri hanno individuato l’uomo che ha investito con la sua auto l’anziano di 72 anni che è ricoverato al Cardarelli in terapia intensiva. L’automobilista si è costituito ammettendo la sua colpevolezza e ora è indagato dalla Procura per lesioni gravissime.

Da rilevarsi come la tempestiva richiesta di intervento rivolta ai Carabinieri e la professionalità degli stessi abbiano consentito, tra l’altro in tempi brevissimi, l’individuazione dei presunti responsabili dei due investimenti ed il sequestro dei mezzi con i quali le vittime sono state investite.