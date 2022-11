Ultima gara stagionale per il top driver Promox Giuseppe Testa, reduce da Campionato italiano rally asfalto 2022, concluso insieme al suo fido navigatore Emanuele Inglesi, con il successo nelll’ambito Trofeo RALLY CUP MICHELIN 2022 e la quinta piazza assoluta in Campionato (quarto tra le R5). Un pizzico di fortuna in più non avrebbe guastato, ma il driver molisano ha lottato senza risparmiarsi ed è ampiamente soddisfatto. Anche se non sarà in lizza per la finale di Coppa Italia Rally ACI Sport 2022 al Rally Lazio Cassino-Pico, il pilota teneva molto a partecipare alla prestigiosa gara laziale, che rappresenta un’ottima occasione per mantenersi in allenamento e prepararsi al meglio per la prossima stagione sportiva. Sempre a bordo della Skoda Fabia R5 EVO, questa volta affiancato dal navigatore Gino Abatecola, Testa è così pronto a lanciarsi per i tornanti del rally laziale con la voglia di salire sul gradino più alto del podio. Ovviamente, troverà competitor più agguerriti che mai lungo le sette impegnative prove speciali della kermesse. Sempre sotto l’egida sportiva della RO RACING, si parte nel primissimo pomeriggio di venerdì 4 novembre da Cassino con il ‘la’ alla prima prova cronometrata. Arrivo e premiazioni sono previsti sempre a Cassino, ma al sabato.

Fonte: Ufficio stampa