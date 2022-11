Su temi importanti, come quello della tutela della salute dei cittadini, non c’è colorazione politica che tenga. La dimostrazione è arrivata dal Consiglio comunale di Campobasso che ha approvato , con 22 voti a favore e tre astensioni, la mozione presentata dal consigliere del Partito democratico, Giose Trivisonno con la quale il Consiglio stesso chiede al sindaco di farsi promotore di una iniziativa di mobilitazione di tutti gli amministratori locali della regione per sollecitare il Governo centrale a concedere una deroga alla normativa Balduzzi e a modificare il piano operativo sanitario, al centro in queste settimane, di accese polemiche. L’assemblea civica di palazzo San Giorgio inviterà inoltre la delegazione parlamentare molisana a partecipare ai lavori del Consiglio monotematico sulla sanità che si svolgerà nelle prossime settimane. Il sindaco Roberto Gravina, dal canto suo, ha spiegato le ragioni che hanno spinto la maggioranza a votare a favore della mozione: “L’intenzione è quella di affrontare il tema del Pos in una seduta monotematica del Consiglio alla quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti della Consulta cittadina dei servizi socio sanitari, oltre ai parlamentari per un confronto su un tema che interessa l’intera comunità”, ha detto Gravina.