Il rischio di inciampare e cadere lungo le vie del centro di Campobasso è costante. Sono diversi i cittadini che chiedono interventi per rimettere a posto la pavimentazione a tratti dissestata, anche marciapiedi e scalinate da Piazza Pepe, fino a salita San Leonardo, Via Ferrari, ma anche lungo Via Marconi, via Orefici, salita San Paolo. Con la pioggia e il ghiaccio diventa difficile e più di qualcuno e caduto riportando anche ferite. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, ha sollevato spesso la questione in Consiglio. “Nessuna risposta da parte dell’amministrazione e soprattutto interventi non consoni” spiega.

In Via Ferrari c’è chi chiede più pulizia, lamenta la presenza di topi e soprattutto schiamazzi notturni. “Mancano controlli adeguati, specialmente nel fine settimana”.

Poi la questione parcheggi nel centro storico. Anche su questo punto Annuario chiede un piano per regolamentare il carico e scarico e la concessione dei pass per i residenti.

Infine la raccolta dei rifiuti. Per Annuario occorrono controlli perché c’è chi, nel centro storico, abbandona l’immondizia, non conferisce in modo lecito e ci sono difficoltà. “Inoltre – dice – all’isola ecologica le operazioni di conferimento non sono agevoli”.