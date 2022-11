Il Campobasso cerca la nona sinfonia nella sfida casalinga contro la Virtus Gioiese, squadre in campo domenica a Selvapiana con calcio d’inizio alle 14.30. Dopo diverse gare giocate di sabato, tra cui due sul campo sintetico del Poce di Riccia, si torna alla normalità della domenica nella tana casalinga. La società ha attivato una conveniente promo per i tifosi che al prezzo di dieci euro complessivi potranno seguire tre partite a Selvapiana: Gioiese e Venafro in campionato, Ripalimosani in coppa Italia. Squadra al lavoro per ottenere la nona vittoria consecutiva e rosicchiare punti almeno ad una delle due contendenti alla vittoria del campionato, se non ad entrambe. Al Lancellotta, infatti, si gioca il big match di giornata tra l’Isernia e l’Aurora Alto Casertano. Sfida subito decisiva per i biancocelesti che non possono perdere altro terreno dal Campobasso dopo la sconfitta nello scontro diretto di Selvapiana. Mister De Bellis conta di recuperare qualche pedina importante per la gara di domenica, il tecnico in più circostanze si è lamentato, a ragion veduta, delle condizioni imperfette del campo di gioco del Lancellotta.

Nessuna sconfitta per l’Aurora Alto Casertano, che nel percorso di inizio stagione ha steccato solo la gara inaugurale contro il Pietramontecorvino (0 a 0 il finale). I campani sono al primo scontro diretto, c’è curiosità per valutare la forza concreta della squadra al cospetto di una big del torneo quale l’Isernia. Ricordiamo che la prossima settimana si giocherà Aurora Alto Casertano – Campobasso, i lupi di mister Di Meo, infatti, seguono il calendario dell’Isernia con una giornata di ritardo. Periodo importante, siamo appena ad inizio novembre ma come noto i distacchi in questo campionato sono difficilmente colmabili. Un esempio concreto riguarda proprio l’Isernia che nella passata stagione pagò a caro prezzo un avvio incerto e nonostante una super serie positiva tra fine del girone d’andata ed il ritorno, il divario con il Termoli non fu colmato. Sul torneo segnaliamo un interessante anticipo tra Sesto Campano e Guglionesi, gli ospiti sono chiamati a confermare il periodo positivo coinciso con la quarta posizione attuale.