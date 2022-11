Share on Twitter

Un cadavere, questa mattina, è stato ritrovato nelle acque delle Isole Tremiti.

Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera di Termoli.

La salma è stata trasferito a Vieste per l’autopsia, fondamentale per risalire all’identità del cadavere e stabilire le cause della morte.

Sul caso sta indagando la Procura di Foggia.