Share on Twitter

Share on Facebook

Toma riapre emodinamica a Isernia. Il reparto che era destinato a diventare una appendice del Cardarelli di Campobasso va invece verso un pieno ripristino della funzionalità. La questione, oggetto di un accesso dibattito e di non poche polemiche, ha tenuto banco per settimane dopo che è stato reso noto il Piano Operativo Sanitario predisposto dal commissario ad acta per la sanità, Donato Toma. Dal territorio – dice – sono pervenute delle istanze interessanti che ho fatto mie e che trasmetterò ai ministeri competenti affinché possa essere rivista l’organizzazione di emodinamica al Veneziale di Isernia rispetto alle indicazioni contenute nel POS.

Toma interviene anche sulla recente proposta di modifica alla legge elettorale avanzata dalla Capogruppo PD in Regione, Micaela Fanelli. La norma prevede la incompatibilità tra il ruolo di Presidente della Regione e Commissario alla Sanità nei sei mesi che precedono le elezioni. E’ incostituzionale – dice Toma – un autogol per chi l’ha presentata. Io resto al mio posto, conclude secco il Presidente-Commissario.