Nell’ambito di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute in materia di contaminazione da listeria, i Carabinieri del Nas di Campobasso hanno effettuato 39 controlli presso imprese produttive di alimenti maggiormente esposti a rischio di contaminazione (prodotti a base di carne cruda – wurstel, insaccati, formaggi molli e freschi, prodotti di gastronomia). Nella circostanza si è proceduto: alla chiusura di un fast food del capoluogo per gravi carenze igienico-sanitarie (valore struttura € 130.000,00); al sequestro di 36 kg. di alimenti perché privi di documentazione relativa alla

rintracciabilità (valore € 350,00); alla contestazione di 16 irregolarità amministrative per un totale di € 7.000,00. In

particolare sono state riscontrate inottemperanze relative al mancato aggiornamento delle schede di autocontrollo e l’omessa predisposizione di procedure finalizzate alla

ricerca delle contaminazioni batteriche; al prelievo di n. 4 campioni di alimenti per la ricerca del batterio Listeria, risultati

regolamentari alle analisi effettuate dall’ IZS di Teramo – Sezione di Campobasso.