Consiglio comunale di Trivento in seduta straordinaria per la variazione al bilancio. Si scioglie la convenzione del servizio di segreteria con il Comune di Torella del Sannio. Il sindaco Pasquale Corallo ha firmato la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria. L’assise civica si riunisce oggi, 2 novembre, alle ore 15.00 in prima convocazione, alle ore 16.00 in seconda convocazione. Tra i punti all’ordine del giorno, la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, ratifica delle delibere di giunta n. 160 del 5 settembre 2022, e n. 170 del 28 settembre 2022. Inoltre, si procederà allo scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Trivento e di Torella del Sannio. Infine si darà spazio alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali.