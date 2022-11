La direzione regionale del Pd Molise ha deciso con un voto a larga maggioranza di non celebrare il congresso regionale in tempi stretti e di posticiparlo a dopo le prossime elezioni regionali, previste in primavera.

La decisione ha provocato la reazione della capogruppo del Pd alla Regione Micaela Fanelli.

“E’ una scelta, per me sbagliata, come da tempo ho affermato sia in sede nazionale, che locale, ribadendo ogni volta la mia intenzione di non candidarmi alla Segreteria. Per questo ho suggerito al segretario Enrico Letta – prosegue la Fanelli – di accelerare il congresso nazionale e locale. Soprattutto nelle regioni dove si vota serve far entrare aria fresca.

Sempre nella stessa riunione della Direzione regionale è stato depositato anche un documento – conclude la consigliera regionale – “ottimamente proposto da Stefano Buono, firmato oltre che da me, da Michele Durante. Un documento che chiede un coordinamento unitario del partito, per rafforzare il lavoro comune. Andrà discusso in assemblea, si accolga la richiesta di convocarla e si dia la possibilità di discutere e approvare il documento”.