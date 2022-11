Era andato al pronto soccorso del “Veneziale” di Isernia insieme al figlio per farlo visitare dal pediatra. Alla richiesta dei medici di eseguire il tampone rapido per il Covid l’uomo si è agitato, rifiutandosi di seguire la prassi. In preda alla rabbia ha rotto un vetro, scatenando attimi di panico nell’ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Isernia per ristabilire l’ordine.