Dopo sette risultati utili consecutivi si è fermato il Vastogirardi che domenica sul neutro del Civitelle di Agnone ha ceduto le armi alla Vastese per 3 a 1. Le motivazioni della squadra abruzzese che, nella scorsa settimana aveva cambiato guida tecnica, sono state superiori a quelle degli alto molisani. La squadra di mister Coletti, rispetto alle scorse uscite di campionato, non ha approcciato al meglio la gara subendo la veemenza della squadra ospite e mettendo in mostra alcune sbavature per lo più di disattenzione. Troppo statica, ad esempio, la difesa molisana in occasione del vantaggio messo a segno da Di Nardo che ha saltato due uomini al limite dell’area prima di scaricare in porta. Il Vastogirardi ha provato, nella seconda metà di gioco, a riorganizzare le idee ma non è riuscito a cambiare l’inerzia del match. Una partita negativa che, tutto sommato, ci può stare considerando che gli alto molisani avevano conquistato quindici punti nelle ultime sette uscite di campionato. Adesso è importante ricaricare subito le pile e ritrovare la compattezza delle scorse settimane per restare a ridosso della zona play off. La classifica del girone F è molto corta basti pensare che tra la prima della classe Trastevere e la zona play out ci sono soltanto nove punti. Domenica il Vastogirardi tornerà tra le mura amiche del Di Tella nel derby contro il Termoli. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia, in quel caso Ruggieri e compagni si imposero senza storia con un netto quattro a uno sugli adriatici in fase di rodaggio dopo la promozione dall’eccellenza. Rispetto ad agosto si prospetta ben altra partita, il Termoli sta trovando continuità con quattro pareggi nelle ultime quattro uscite di campionato. Domenica al Cannarsa è arrivato il due a due contro il Matese al termine di una partita emozionante e piena di ribaltoni. Dopo lo svantaggio iniziale i giallo rossi sono stati bravi a rimontare e portarsi in vantaggio prima del definitivo pareggio messo a segno da Vittorio Esposito autore di una doppietta. Rammarico in casa Termoli per non essere stati in grado di gestire la partita mantenendo il due a uno soltanto per quattro minuti di gioco. La squadra è viva e lo sta dimostrando giornata dopo giornata, adesso manca lo step della prima vittoria in campionato che potrebbe sbloccare definitivamente gli adriatici.

Sponda Matese il pareggio maturato al Cannarsa è stato accolto guardando il bicchiere mezzo pieno, considerato lo svantaggio di inizio ripresa. La squadra di Urbano continua la mini striscia positiva fatta di dieci punti in quattro partite e sta ritrovando, domenica dopo domenica, il miglior Vittorio Esposito che con la doppietta di Termoli è salito a quota sette centri in campionato. Questo weekend sfida importante contro il Fano, i marchigiani arriveranno al Ferrante di Piedimonte Matese forti della seconda piazza, una partita affascinante che potrà dare risposte a mister Urbano e far capire il livello di maturità raggiunto dalla squadra.