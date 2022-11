Ottava giornata in archivio nel torneo di Eccellenza. Nessuna sorpresa, prosegue il cammino delle big del campionato nei piani alti della classifica. Affermazione netta del Campobasso in trasferta contro il Campomarino. Gli uomini di mister Di Meo hanno subito indirizzato la gara sui giusti binari con il vantaggio nei primi minuti di gioco messo a segno da Franchi. A seguire una gestione regolare del match prima di chiudere i conti definitivamente nella ripresa. Settimana piena per la squadra in vista della sfida casalinga contro la Virtus Gioiese, domenica a Selvapiana. Ricordiamo che la settimana prossima è previsto l’impegno di coppa Italia contro il Ripalimosani, prima della trasferta con l’Aurora Alto Casertano. Un periodo importante che può sicuramente indirizzare il campionato, domenica, infatti, al Lancellotta l’Isernia ospita la seconda della classe proprio l’Aurora Casertano. Il calendario pone dunque in sequenza due scontri diretti per i campani, prima in casa dei biancocelesti a seguire tra le mura amiche contro i lupi. Sicuramente al termine di queste due giornate la situazione in classifica sarà maggiormente definita. Obiettivo del Campobasso è ovviamente quello di superare la Gioiese in casa, con un occhio rivolto al Lancellotta, e presentarsi alla sfida successiva con la possibilità di dare una scossa importante alla graduatoria.

Le avversarie non mollano, ottimo il successo interno del Casertano contro il Bojano, 4 a 2 il risultato finale, netta l’affermazione dell’Isernia contro la Gioiese per 5 a 1. Panico e compagni si preparano per ospitare i secondi della classe con l’obiettivo di vincere e non perdere altro terreno dal Campobasso, la stagione è lunga ma è innegabile l’importanza degli scontri diretti. Vietato commettere passi falsi. Sul campionato segnaliamo l’ottimo cammino del Guglionesi, che oggi si attesta appena al di sotto delle tre big, in zona play off. Bellissima ed emozionante la gara tra Ururi e Turris, due squadre che hanno messo in campo un atteggiamento offensivo, per un 3 a 3 spettacolare. In coda aumenta il gap delle ultime tre della classe, Castel Di Sangro, Gambatesa e Campodipietra chiudono la classifica, un solo punto per gli abruzzesi, zero per le due nobili decadute.