Fiori, lumini, preghiere. Complice il bel tempo e temperature ben al di sopra della media stagionale, anche a Isernia in tanti hanno ricordato i propri cari defunti nei cimiteri comunali. Come annunciato, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati portati a termine in tempo utile per il ponte di ognissanti. In particolare, nel cimitero centrale completato l’intervento di ripavimentazione dell’entrata principale. Da lì questa mattina, come ogni hanno, hanno fatto il loro ingresso le Autorità civili e militari per ricordare nella funzione commemorativa il militare isernino della Regia Marina Tullio Tedeschi, insignito della medaglia d’oro al valor militare. Giornata di memorie quella del 2 novembre, ma non senza polemiche.

Svariati cittadini hanno segnalato sui social le condizioni di degrado riscontrabili in alcune cappelle gestite dalle Confraternite, tra muffa e infiltrazioni d’acqua. Dai cittadini la richiesta di un intervento rapido per la sistemazione delle strutture. “Vogliamo maggior rispetto per i nostri defunti” hanno commentato.