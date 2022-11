Temperature miti e assenza di precipitazioni, Molise Acque riduce il flusso idrico per il Comune di Trivento. Corallo invita i cittadini ad evitare sprechi. A seguito della comunicazione pervenuta in data odierna da Molise Acque (Prot. n.17801/2022) – fa sapere il Sindaco Corallo – in relazione alla persistente stagione siccitosa ed in considerazione delle attuali previsioni metereologiche che annunciano il perdurare di temperature miti ed assenza di precipitazioni ed in conseguenza delle quali le sorgenti a servizio dell’acquedotto Molisano Sinistro stanno segnando valori di portata vicini ai minimi storici, si informa che la stessa Azienda Speciale Regionale Molise Acque provvederà a ridurre il flusso idrico nei confronti di ben 24 comuni interessati dal servizio dell’acquedotto Molisano Sinistro – compreso il Comune di Trivento – nella misura del 20%, dal giorno 2 novembre 2022. Si avvisa pertanto l’utenza che tale riduzione potrebbe comportare possibili disagi sul normale flusso idrico nelle contrade di Montelungo, Maiella, Sterparo, Morricine, Fonte del Cerro e nel centro urbano. Eventuali chiusure programmate – chiude la nota del primo cittadino – saranno in ogni caso prontamente comunicate. Si invita pertanto tutti i cittadini ad evitare sprechi. Ci scusiamo per disagio.