I Carabinieri del NAS di Campobasso, insieme ai reparti dell’Arma operanti nella Provincia di Isernia, nei giorni scorsi hanno eseguito delle verifiche presso alcuni ristoranti, bar e supermercati. In quattro esercizi commerciali sono state riscontrate alcune carenze igienico-sanitarie e strutturali nonché la mancata attuazione delle procedure del manuale di autocontrollo.

L’autocontrollo (secondo il modello HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points) rappresenta l’insieme di tutte le misure che il “responsabile dell’industria alimentare” deve adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari posti sotto la sua responsabilità. La gravità delle irregolarità non è stata tale da imporre l’immediata chiusura delle attività, ma i titolari sono stati segnalati alle autorità sanitarie ed amministrative e sanzionati per importi fino ad Euro 2000.