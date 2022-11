Almeno tre persone sono ricercate tra Molise, Puglia e Campania per un furto che, come riporta l’agenzia Lapresse, ha fruttato un bottino di oltre 100mila euro messo a segno ieri sera in una palazzina di via San Giovanni in Golfo, a Campobasso. Dalla ricostruzione pare che siano stati sottratti denaro e gioielli da due casseforti, forzate con strumenti da professionisti, in un appartamento. La Polizia, si apprende, è stata allertato dal proprietario una volta rientrato a casa, dove ha visto tutto a soqquadro. L’auto con i malviventi avrebbe fatto perdere le tracce dopo essere stata intercettata, dalla Mobile, nei pressi di Campolieto. Sono stati istituiti posti di blocco e verifiche.