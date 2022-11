Sarà il segretario in carica, Vittorino Facciolla, a guidare il Partito Democratico alle elezioni prossime elezioni regionali del 2023. Non ci sarà nessun congresso regionale, in vista di quello nazionale, e quindi nessun cambio del gruppo dirigente del PD. A deciderlo, a larghissima maggioranza, è stata la Direzione regionale del partito che, con un secco 23 a 3 a chiuso l’ipotesi congressuale messa in campo nelle scorse settimane dalla capogruppo in regione, Micaela Fanelli, rispetto alla quale il segretario regionale aveva dato comunque disponibilità.

La direzione regionale, dopo aver valutato le ragioni a favore di un congresso regionale e quelle contrarie, ha deciso di sposare la linea del segretario nazionale Enrico Letta che aveva dato indicazioni contrarie ai congressi regionali. Si celebrerà quindi solo quello nazionale, a marzo come previsto. I congressi di Molise, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, regioni dove si andrà alle urne nel 2023, si terranno quindi dopo il voto per le regionali.

L’idea di Facciolla è quella di rilanciare il cosiddetto “Campo largo”, con uno sguardo al congresso nazionale che, secondo il segretario, restituirà smalto e vigore anche in periferia. Lo schema al quale Facciolla guarda è quello di una alleanza con il Movimento 5 Stelle allargata ai gruppi civici e a quell’area centrista che ha preso le distanze dal governo Toma.

Bisognerà però capire adesso come troveranno composizione gli antagonismi tra i due potenziali candidati che il partito potrebbe mettere in campo per la presidenza della Regione: lo stesso segretario Facciolla e la capogruppo del PD in regione, Micaela Fanelli.

Questo, chiaramente, nel caso che il M5S accetti che a correre sia un candidato del PD, cosa tutta da vedere. Al momento, quello tra i pentastellati e i dem è un dialogo tra Galileo e l’Inquisizione. Senza speranza. Almeno per ora.