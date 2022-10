“Il luogo per eccellenza deputato alla piena realizzazione della persona umana è diventato il luogo della sua negazione. La scuola è e deve sempre essere luogo di crescita, di scoperta e affermazione di sé, mai di pericolo e di tragedia. Proprio per questo mi impegno a garantire un piano di edilizia anti-sismica e di grande rinnovamento dell’edilizia scolastica, perché tragedie simili non accadano più”. Sono le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara contenuto in un messaggio rivolto alle famiglie delle vittime ed all’intera comunità.

Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia,quella mattina del 31 ottobre di venti anni fa, i vigili del fuoco. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Lega ha ricordato le vittime. “Oggi il ricordo va a quelle vite perse in un attimo nel crollo della scuola. È un giorno di dolore per tutti i vigili del fuoco, che operarono senza sosta riuscendo a strapparne molte altre alla morte”. Cordoglio è stato espresso dai due parlamentari molisani, Costanzo della Porta, che ha annunciato il proprio impegno affinché gli standard di sicurezza siano sempre maggiori per far si che tragedie come quella di San Giuliano non si verifichino mai più e di Elisabetta Lancellotta che ha ricordato come il tema della sicurezza debba essere sempre al primo posto, assicurando – ha detto – strutture all’avanguardia dove i nostri figli, futuro della nostra società, possano crescere serenamente”.