L’aggiornamento dei dati sulla pandemia, riporta la notizia di due vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 94enne di Isernia e di una donna di 95 anni di San Giuliano del Sannio, entrambi ricoverati in Malattie infettive. Due i nuovi ricoveri nello stesso reparto, mentre i nuovi casi sono 94 su 499 tamponi processati, con il tasso di positività al 18%. Sono 8 i guariti, gli attualmente positivi in Molise sono 4.397. Al Cardarelli i pazienti ricoverati per Covid sono 6, mentre le vittime, dall’inizio della pandemia sono 686.