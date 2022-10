Manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini, evento di formazione gratuito a Trivento. Con il patrocinio del Comune di Trivento, StudiForma Alta Formazione promuove l’evento formativo gratuito sulle manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini, per sabato 5 novembre 2022, con inizio alle ore 17.00, presso il Centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo. “Chi salva un bambino….salva un mondo intero”, è questo il motto che accompagna l’evento. Senza alcun dubbio, sono iniziative che meritano l’attenzione di tutti, spesso le cronache ci ricordano che eventi tristi di questo genere purtroppo si ripetono regolarmente, come anche di interventi risolutivi messi in campo celermente da chi, fortunatamente, ha seguito corsi di formazione specifici per il soccorso. L’iniziativa è rivolta ad istruttori, genitori, nonni, insegnanti, educatrici e bambini stessi. Per ogni e più specifiche informazioni si può contattare i seguenti recapiti: 0874.1957041 – 338.3322238; segreteriastudioforma@gmail.com; www.studiforma.com