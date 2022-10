80 alberi d’ulivo molisani, tutti rappresentativi della regione da Montenero di Bisaccia a Venafro, sono stati piantati nel nuovo “Parco degli Ulivi” nel quartiere San Pietro a Termoli.

Un progetto nato per far conoscere la biodiversità olivicola del Molise voluto dall’associazione Nazionale Città dell’Olio, con il sostegno dell’amministrazione comunale e il contributo economico dei Lions Club Tifernus di Termoli, che ha donato 50 piante.

Un parco, nato non solo per tutelare l’ambiente ma anche come funzione didattica per le scuole e per la promozione d’inserimento lavorativo per le categorie fragili.

L’olio prodotto verrà donato alle mense delle strutture residenziali di Termoli e a quelle scolastiche.

Il parroco della parrocchia di San Pietro e Paolo, Padre Enzo Ronzitti, ha benedetto il parco e ha annunciato che probabilmente, ogni pianta di ulivo verrà dedicata ai martiri dei giorni nostri: uomini e donne che hanno perso la vita per difendere il loro pensiero e alle tante donne uccise perché cercavano la libertà.

Partner dell’iniziativa anche la Lilt, perché l’olio extravergine d’oliva rappresenta un alleato prezioso nella prevenzione delle malattie.

Nel corso della mattinata, prima della piantumazione delle piante, si è svolta la degustazione dell’olio per far conoscere le caratteristiche e spiegare le proprietà del prodotto.

Alla città di Termoli è stato consegnato un polmone verde, che a pieno regime potrà sequestrare circa 60.000 kg di anidride carbonica l’anno.