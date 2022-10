Il mondo del folklore e della tradizione piange Nicolino di Donato, 96 anni, fondatore e storica guida del gruppo “Zig-Zaghini” di San Giovanni in Galdo, attivo ininterrottamente dal 1963, proseguendo una tradizione del paese risalente ai decenni di inizio secolo: sua madre aveva fatto parte di un gruppo folkloristico, lui stesso aveva provato già a rifondarne uno tra i banchi di scuola, non ancora maggiorenne. Profondamente innamorato della sua terra, Di Donato aveva diretto e condotto per otto anni, in Canada, un programma in lingua italiana per gli emigrati. Ritornato in Italia, diede ufficialmente vita al gruppo folk che – nei classici costumi tradizionali risalenti nel disegno al 1700, si è esibito spesso all’ estero, in diversi programmi tv nazionali ed in contesti internazionali come le cerimonie di apertura dei mondiali di calcio del 1990 e dei Mondiali di atletica del 1987. Nicolino Di Donato ha scritto anche diversi saggi sul folklore, libri di poesie dialettali e mascherate in versi. Negli ultimi anni aveva lasciato il timone del gruppo al nipote Marco Messore, a cui aveva consegnato la passione e l’ arte per la musica e la danza portandolo con se nei vari spettacoli, anche all’ estero, fin da bambino.