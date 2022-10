Lorenzo Cesa ha presentato l’emendamento che mira alla stabilizzazione dei precari che hanno lavorato in regione durante l’emergenza covid. “E’ mio dovere ringraziare pubblicamente l’onorevole Lorenzo Cesa che con coraggio e determinazione ha presentato l’emendamento al Decreto Aiuti Ter per dare anche ai precari Covid del Molise la possibilità di essere stabilizzati come nel resto d’Italia – ha commentato l’ex governatore Iorio – La mia presenza ieri nel transatlantico di Montecitorio è stata proficua dal punto di vista politico anche per allacciare il dialogo con le forze politiche di opposizione nonostante, lasciatemi lo sfogo, i mal di pancia di qualche organo di stampa locale più preoccupato a denigrarmi che a raccontare ai cittadini la realtà dei fatti e sperare in un esito positivo del problema che riguarda centinaia di famiglie molisane. Tornando alla politica – ha proseguito – spero che il centrodestra mostri compattezza sull’argomento quando il Dl Aiuti Ter verrà discusso alla Camera dei Deputati il prossimo 8 novembre, avendo io stesso sollecitato telefonicamente la deputata di FDI Lancellotta e dopo il confronto e le rassicurazioni del coordinatore regionale della Lega Michele Marone per un intervento concreto al ministero dell’Economia nonché le rassicurazioni di Forza Italia. Martedì 8 novembre tornerò alla Camera dei Deputati per seguire il dibattito e monitorare personalmente la situazione perché lo ritengo un dovere morale verso coloro che nel periodo più buio del Covid hanno messo la loro professionalità a disposizione di tutti noi molisani”ha concluso Iorio.