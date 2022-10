Home Care Premium 2022 per l’assistenza delle persone non autosufficienti. L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e ASSeL – Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale, ente gestore, con la presente intendono informare delle opportunità offerte, a titolo gratuito, dal progetto Home Care Premium 2022, finanziato dall’INPS. Possono beneficiare dei servizi del progetto i dipendenti e i pensionati pubblici nonché i coniugi (non separati), i parenti di primo grado (anche non conviventi) e persone legate da unione civile, in regime di convivenza, i fratelli, le sorelle, gli affini di primo grado (nel caso siano riconosciuti come tutori o curatori), i minori orfani, residenti in uno dei seguenti 25 comuni aderenti all’Ambito Territoriale di Campobasso: Campobasso (Capofila), Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo. Il progetto si sostanzia in due tipi di prestazioni: 1)Prestazione PREVALENTE grazie alla quale il beneficiario può ricevere un contributo economico mensile fino a un massimo di € 1380,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute nell’assunzione di una badante; 2) Prestazione INTEGRATIVA grazie alla quale il beneficiario può ricevere servizi domiciliari di assistenza alla persona, erogati gratuitamente da operatori professionali: OSS, Educatore professionale, Operatore domiciliare del Sollievo. Per poter presentare la domanda e ottenere i benefici è necessario avere i seguenti requisiti: ISEE socio – sanitario o anche ristretto; invalidità pari o superiore al 67%; Spid e/o carta d’identità elettronica muniti di cellulare. La domanda può essere presentata fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2025, potendo beneficiare dei servizi fino al 30 giugno 2025. Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare lo Sportello Sociale del progetto Home Care Premium attivo gli Uffici ASSeL siti in Via Luigi D’Amato 5/C – 86100 Campobasso nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Inoltre, è possibile contattare lo Sportello Sociale al seguente indirizzo di posta elettronica: hcpcb@coperativaassel.org oppure telefonando al numero: 0874.1970689 o inviando un messaggio WhatsApp al numero di servizio: 327.7407482.

Locandina Home Care Premium 2022