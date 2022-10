Share on Twitter

Un risultato storico quello raggiunto dall’isernino Mimmo Carmosino che ieri, all’età di 74 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’università “La Sapienza” di Roma. Per Carmosino si tratta della nona laurea ottenuta durante il suo percorso di formazione. Un vero record che testimonia come, con impegno e determinazione, si possa raggiungere ogni tipo di obiettivo.