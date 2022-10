A sei mesi dalla sospensione dello stato di emergenza il nuovo governo si prepara a cambiare le regole che fino ad oggi hanno caratterizzato la gestione della pandemia che per altro sembra essere ormai alle spalle. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che il bollettino che riporta i dati Covid, non sarà più giornaliero ma settimanale. Non solo: è in arrivo un ulteriore allentamento delle restrizioni ancora in vigore, come l’eliminazione dell’isolamento degli asintomatici, il reintegro del personale sanitario non vaccinato e la cancellazione o sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. Segnali di un ritorno alla normalità, a distanza di due anni e mezzo dall’inizio della pandemia. Decisioni su cui si è espresso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha ricordato che non è ancora giunto il momento di proclamare la vittoria finale contro il Covid e che è ancora necessario fare uso di responsabilità e precauzione. Anche in Molise, quindi, il bollettino diffuso giornalmente dall’Asrem sull’andamento della curva pandemica dovrebbe diventare settimanale. Intanto la campagna vaccinale va avanti. In Molise da ieri è possibile prenotarsi per effettuare la quinta dose del vaccino. L’Asrem ricorda che è possibile richiedere, nei centri vaccinali, la somministrazione simultanea del vaccino contro il covid e quello contro l’influenza stagionale. In questo caso non è necessaria alcuna prenotazione. Intanto secondo il monitoraggio settimanale diffuso dall’Istituto superiore di sanità in Molise calano incidenza e Rt, la regione passa da rischio ‘moderato’ a rischio ‘basso’. Nel dettaglio l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 304 a 233 mentre l’indice Rt scende da 0,95 a 0,73. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in ospedale, è al 3,4 per cento in area medica (in calo rispetto al 6,3 della settimana scorsa) e al 2,6 per cento in in terapia intensiva.