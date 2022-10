Share on Twitter

Covid: nel bollettino di oggi – venerdì 28 ottobre – 78 nuovi contagi e 222 guariti. I tamponi sono stati 457, il tasso di positività è al 17 per cento. Sul fronte ospedaliero si registrano un ricovero e un paziente dimesso. Come ogni venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale: in Molise l’incidenza scende da 304 a 233 mentre l’indice Rt passa da 0,95 a 0,73.